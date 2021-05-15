سلة - أون تايم سبورتس تحصل على حقوق إذاعة بطولة إفريقيا للأندية

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس الحصول على حقوق إذاعة مباريات بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة برعاية NBA.

ويمثل الزمالك مصر ضمن 12 ناديا مشاركا في النسخة الأولى من البطولة الإفريقية تحت رعاية NBA.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريقا إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين في الفترة من 16 إلى 30 مايو.

وأسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية والمقامة تحت رعاية NBA لأول مرة عن وقوع الزمالك في المجموعة الثالثة.

ويقع الزمالك بجوار أندية داون السنغالي والمجمع البترولي الجزائري وفيروفيارو الموزمبيقي.

ويفتتح الزمالك مبارياته بمواجهة فيروفيارو الموزمبيقي بعد غدا الإثنين في تمام الخامسة والنصف.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي.

ويقام ربع النهائي بنظام خروج المغلوب ثم نصف النهائي وأخيرا المباراة النهائية.

كل ما تريد معرفته عن بطولة إفريقيا للسلة.