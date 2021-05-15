"في موعدها".. وزارة الرياضة تنفي وضع أي ضوابط جديدة بشأن انتخابات الاتحادات والأندية

السبت، 15 مايو 2021 - 16:54

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

نفت وزارة الشباب والرياضة، وضعها لأي ضوابط جديدة بشأن تنظيم انتخابات الاتحادات والأندية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "في ضوء ما أثير مؤخراً ببعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية والمقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة نفت وزارة الشباب والرياضة وجود أية قرارات أو ضوابط جديدة تتعلق بعقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات في موعدها".

وأضاف البيان "وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القرارات المنظمة لإجراءات وضوابط مواجهة كورونا التي تصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة معالى السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبناء على تقارير رسمية ترفع من وزارة الشباب والرياضة".

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وأكمل "وبما في ذلك ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية وما تتضمنه من إجراء للانتخابات سواء في الاتحادات أو الأندية الرياضية".

وأضاف البيان على لسان صبحي: "الوزارة حريصة على استقرار كافة الهيئات الرياضية وتهيئة الأجواء المناسبة لها من خلال التنسيق المستمر مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الهيئات الرياضية في كافة التفاصيل والضوابط والإجراءات الخاصة بإقامة وإجراءات إقامة الجمعيات العمومية وانتخابات الاتحادات والأندية الرياضية من خلال رصد وتتبع والالتزام بكافة قرارات وضوابط لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا في مصر".

وطبقا للائحة، يمكن للأندية إجراء انتخاباتها بين 15 و30 أغسطس المقبل.

انتخابات الأندية
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