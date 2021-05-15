انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1) - (1) سموحة.. تعادل مثير

تابع مباشرة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد سموحة اليوم السبت في الجولة 22 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق.+91 أحمد غنيم يهدر هدفا مؤكدا ويسدد انفراده على العارضة بعد عرضية رجب عمران

ق.80 رجب نبيل يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى

ق.46 دخول حمص بدلا من حليمو في صفوف سموحة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 جووول أحمد ياسر ريان يدرك التعادل لـ سيراميكا بعد خطأ من شريف رضا

ق.33 انطلاقة وتمريرة رائعة من مصطفى فتحي نحو محمد نادي لكن الأخير يرفض الهدية ويهدر انفرادا

ق.17 أحمد محسن يهدر هدفا مؤكدا بضربة خلفية رائعة بعد تمريرة صالح جمعة لكنها تمر أعلى العارضة بقليل

ق.13 جووول رجب نبيل يسجل الأول لـ سموحة برأسية بعد ركلة ركنية للفريق السكندري

ق.12 رأسية خطيرة من كناريا يبعدها عامر عامر ببراعة

بداية المباراة

اللقاء ينطلق بعد قليل