المنتخب الأولمبي يستدعي مصطفى محمد ومرموش للمعسكر الأخير قبل إعلان قائمة الأولمبياد

السبت، 15 مايو 2021 - 16:25

كتب : أحمد الخولي

مصطفى محمد - مصر الأولمبي

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن استدعاء الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لمهاجم جالاتاسراي التركي مصطفى محمد، ومهاجم سانت باولي الألماني عمر مرموش، لمعسكر الفريق في يونيو المقبل.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

عمر مرموش

النادي : سانكت باولي

مصر الأوليمبي

ويعتبر معسكر يونيو هو الأخير قبل اختيار القائمة النهائية للمنتخب، التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل مصطفى محمد 9 أهداف في 16 مواجهة مع فريقه التركي، وكان عنصرا أساسيا في فوز منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وتأهله للأولمبياد.

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أما عمر مرموش، فسجل 7 أهداف مع فريقه في الدرجة الثانية الألمانية، ولم يكن ضمن قائمة غريب في البطولة المؤهلة للأولمبياد.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة في مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، مع الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

يفتتح منتخب مصر مواجهاته أمام إسبانيا صاحب ذهبية أولمبياد 92.

وتقام أولى مباريات مصر يوم الخميس 22 يوليو أمام الماتادور الإسباني.

أما ثاني مباريات الفراعنة فلا تقل صعوبة إذ يواجه الأرجنتين صاحب الميدالية الذهبية في دورتي 2004 و2008.

ويلعب الفراعنة أمام الأرجنتين يوم الأحد 25 يوليو على نفس الملعب.

ويختتم منتخب مصر مواجهاته أمام أستراليا يوم الأربعاء 28 يوليو.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

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