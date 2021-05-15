تأثير جيرارد.. رينجرز يسحق أبردين وينهي الدوري بلا خسارة ويصل لـ102 نقطة

أنهى رينجرز الموسم الحالي من الدوري الاسكتلندي، الذي توج به سلفا، بلا خسارة بإسقاط ضيفه أبردين بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في الجولة 38.

وسجل جو لويس هدفا عكسيا في الدقيقة 5 وأحرز كيمار روفي في الدقيقتين 34 و60 ونال جيرمان ديفو من الشباك في الدقيقة 88 ليصل رينجرز للنقطة رقم 102.

وضمن رينجرز، ومعه سيلتيك وصيف الدوري، التأهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

بينما تأهل أبردين، رابع الدوري، إلى دوري المؤتمر الأوروبي، البطولة التي تنطلق لأول مرة الموسم المقبل.

وكان لقاء رينجرز ضد أبردين رقم 170 للمدرب ستيفن جيرارد (40 عاما) مع الفريق.

أيقونة ليفربول السابق فاز مع الفريق 112 مرة وخسر 22 مباراة.

يقود الفريق منذ يوليو 2018، نجح في قيادته للتتويج بالدوري بعد غياب عقد كامل.

وارتبط جيرارد بتدريب ليفربول في وقت سابق، لكنه نفى ذلك مشددا على رغبته في استمرار يورجن كلوب مع النادي الإنجليزي.

ويمتد عقد جيرار مع رينجرز إلى 2024.