مؤتمر سيميوني: حان وقت سواريز

السبت، 15 مايو 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

يتفاءل دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بشأن لويس سواريز مهاجم الفريق الذي غاب عن التسجيل في آخر 5 مباريات من الدوري الإسباني.

وقبل آخر جولتين، اللتان الفوز فيهما يعني تتويج أتليتكو باللقب، يرى سيميوني أن اللاعب المنتمي لأوروجواي سيلعب دورا حاسما.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي:"ندخل الآن منطقة سواريز (يقصد المباريات الحاسمة على اللقب). إنه الوقت المناسب للاعب مثله لإيجاد حلول أمام ما سنواجهه. إنه معتاد على مثل هذه المباريات".

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وأضاف "نأمل مساهمو جواو فيليكس، سيمنحنا ما يستطيع فعله وسيظهر أهميته. الفريق يحتاجه".

ويستضيف أتليتكو فريق أوساسونا يوم الأحد في الجولة 37 من الدوري.

ثم يحل الفريق ضيفا على بلد الوليد في 23 مايو في آخر جولة من البطولة.

ويكفي أتليتكو الفوز في المباراتين للتتويج بالدوري لأول مرة منذ 2014، نظرا لتصدره ترتيب البطولة مبتعدا بنقطتين عن ريال مدريد الوصيف وبأربع نقاط عن برشلونة الثالث.

أتليتكو مدريد سيميوني لويس سواريز
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