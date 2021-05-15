يا لحظه العاثر.. الإصابة تحرم إبراهيموفيتش من يورو 2020

أكد يان أندرسون مدرب السويد أن زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان سيغيب عن منتخب بلده في يورو 2020 التي تنطلق 11 يونيو المقبل.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان السويد

وقال أندرسون لصحيفة Expressen:"مؤسف غياب إبراهيموفيتش عن البطولة بسبب الإصابة".

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة في الركبة يوم الأحد خلال لقاء ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي الذي حسمه الأول بنتيجة 3-صفر.

وعاد إبراهيموفيتش (39 عاما) للمشاركة مع منتخب السويد في مارس الماضي بعد غياب 5 سنوات عن الفريق.

وتمنى نجم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق المشاركة في يورو 2020 لكن الإصابة ستحرمه ذلك.

وقدم إبراهيموفيتش موسما طيبا مع ميلان وشارك في 27 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

شارك من قبل في 4 بطولات لليورو وسجل 6 أهداف. وهو أكثر من سجل في تاريخ منتخب السويد برصيد 62 هدفا.

وستلعب السويد في المجموعة الخامسة، التي تجري مبارياتها في إشبيلية وسان بطرسبرج، مع إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.

وأفضل نتيجة للسويد في اليورو كانت الخروج من نصف النهائي عام 1992 حين استضافت البطولة وتوجت بها الدنمارك.