مؤتمر زيدان: كفاكم السؤال عن مستقبلي.. أحيانا تحتاج للتغيير

السبت، 15 مايو 2021 - 14:56

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد وتشيلسي

شعر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالضجر بعد تكرر سؤاله عن مستقبله مع الفريق، فالفرنسي لم يؤكد بعد استمراره مع النادي الإسباني.

ورغم أن ريال مدريد قد يخرج من الموسم خاليا الوفاض، إلا أن زيدان شدد على شعوره بالفخر بالقول في مؤتمر صحفي:"مررنا بصعوبات جمة، لذلك أنا فخور أكثر من أي وقت مضى بما قدمناه هذا العام".

وواصل الفرنسي "مارسيلو متاح لمباراة الغد (ضد أتليتك بلباو)، لا يعاني من أي شيء. مستقبلي؟ هذا السؤال ممل. الحقيقة أن أمامي مباراتان، لا أعلم ما سيحدث. هذا ريال مدريد، لا أرى نفسي في يوم أبعد من اليوم. ربما تظنون أنني أقول ذلك لأبتعد عن المسؤولية بسبب أن الأمور باتت صعبة (في الدوري)".

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واستمر "الأمر ليس كذلك، أقوم بواجبي على أكمل وجه. يأتي وقت تحتاج فيه للتغيير لأن ذلك الأفضل للجميع. هناك أوقات عليك فيها اختيار البقاء، وأخرى عليك الرحيل من أجل مصلحة الجميع. أنا مثلما كنت دائما، لأني لا أعلم ما الذي سيحدث بعد سنتين أو ثلاثة".

ويحل ريال مدريد ضيفا على بلباو يوم الأحد في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

يحتل رجال زيدان المركز الثاني في ترتيب البطولة مبتعدين بنقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

وسيستضيف ريال مدريد فريق فياريال في 23 مايو في الجولة الأخيرة من البطولة.

زيدان ريال مدريد
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