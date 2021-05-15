مؤتمر كومان: كيف يصف الإعلام موسمنا بالسيئ؟ لقد عوضنا فارق 13 نقطة

استنكر رونالد كومان مدرب برشلونة وصف محللين موسم الفريق بالسيئ، مشيرا إلى أنه لم يستسلم بعد في سباق الدوري المحتدم.

ولم يكشف كومان ما دار في اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس النادي، مشيرا في مؤتمر صحفي:"تحدثنا عن الفريق والنتائج الأخيرة، سنتحدث مرة أخرى في نهاية الموسم".

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن لابورتا طلب من كومان خلال اجتماعهما أن يكون الفريق أكثر هجوما.

وواصل كومان "علينا أن نؤمن في أنفسنا وألا نفقد الأمل. نعرف أن فرصتنا ضعيفة، لكن علينا أن نفوز ولننتظر. لو حللت الموسم، كنا متأخرين بـ13 نقطة وعدنا، بمجهود كبير. أضعنا فرصة هائلة للفوز أمام غرناطة، هذه حقيقة".

واستمر نجم هولندا وبرشلونة السابق "أشعر بالمساندة من فئة في غرفة الملابس وهذا أمر صعب. أحاول التحدث واتخاذ القرارات، دائما أفكر في النادي. لست محبطا من اللاعبين، الموسم كان صعبا. هناك 5 أو 6 لاعبين خاضوا من 35 إلى 40 مباراة".

وأضاف "حاولت إخراج أفضل ما لديهم، أعتقد أن الجمهور تابع فريقا قدم مباريات رائعة. الفريق بدا جائعا، رغم أن في بعض المباريات لم نكن في المستوى المطلوب. هذه المجموعة لديها مستقبل. إذا أبرمنا تعاقدات جيدة سنكون متحفزين للموسم المقبل".

وأردف "ألقى معاملة سيئة في آخر أسبوعين إذا حكمتم على الموسم من خلال آخر أسبوعين. عليكم النظر إلى كأس الملك، اللاعبين. سمعت في الإعلام أننا قدمنا موسما سيئا، لا أتفق مع ذلك".

ويستضيف برشلونة فريق سيلتا فيجو يوم الأحد في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب مبتعدا بنقطتين عن ريال مدريد الوصيف وبأربع نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

وسيحل برشلونة ضيفا على إيبار في 23 مايو في الجولة الأخيرة.