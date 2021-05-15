توتو سبورت: إنتر قد يضحي بـ لاوتارو.. وريال مدريد جاهز بـ90 مليون يورو

السبت، 15 مايو 2021 - 13:58

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

قالت صحيفة توتوسبورت الإيطالية إن إنتر ميلان قد يضطر للتخلي عن نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وكتبت أن ريال مدريد مهتم بضم اللاعب البالغ عمره 23 عاما.

كان لاوتارو قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لبرشلونة في الصيف الماضي، لكن تأثير تفشي فيروس كورونا على الأندية عطل الصفقة.

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وأشارت توتو سبورت إلى أن ريال مدريد سيعرض على لاوتارو راتبا قدره 9 ملايين يورو، وهو ضعف ما سيعرضه إنتر على اللاعب لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2023.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد سيعرض 90 مليون يورو لضم اللاعب، إضافة للاستغناء عن مستحقاته لدى إنتر ميلان والتي تعود لصفقة بيع اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

على مدار 3 مواسم تألق لاوتارو مع فريق نيراتزوري.

شارك في 130 مباراة وسجل 48 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بلقب الدوري في الموسم الجاري.

لاوتارو مارتينيز ريال مدريد
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