عودة مباريات الدرجة الثانية بعد توقف رمضان

تُستكمل هذا الأسبوع، مباريات دوري الدرجة الثانية، بالجولة الـ 22 في المجموعات الثلاث.

قبل 9 جولات من النهاية، هكذا يبدو موقف المجموعات الثلاث

في مجموعة الصعيد، يتصدر الشرقية للدخان بفارق 7 نقاط عن ملاحقيه، الألومنيوم والمنيا.

أما المجموعة الثانية (القاهرة)، فتشهد صراعا كبيرا في المنافسة والصعود فالفارق بين المتصدر بورتو والمركز الثامن نادي زد ،10 نقاط ومراكز الهبوط تهدد 10 أندية.

وفي بحري، يتصدر فاركو وينافسه حرس الحدود والأولمبي بينما يشهد صراع الهبوط تواجد أندية كفر الشيخ بيلا والحمام وبني عبيد بعد مرور20 جولة.

تغييرات فنية

وخلال شهر رمضان قام نادي النصر بتغيير جهازه الفني بتعيين طارق السيد بدلا لسيد عيد وتعيين ياسر الكناني مديرا فنيا لنادي طنطا بديلا لحسن موسى وسعد فاروق مديرا فنيا للفيوم.

طالع جدول ترتيب المجموعة الأولى من هنا

طالع جدول ترتيب المجموعة الثانية من هنا

طالع جدول ترتيب المجموعة الثالثة من هنا