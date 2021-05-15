بوليسيتش: أنا سعيد في تشيلسي بخلاف ما يعتقده الناس

شدد كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي على سعادته بالوجود في الفريق الإنجليزي الذي انضم له في 2019 قادما من بوروسيا دورتموند.

كريستيان بوليسيتش النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال الأمريكي لشبكة ESPN:"أتطلع للمزيد مع تشيلسي، أنا سعيد هنا. قضيت سنتين رائعتين. شكك الناس وقالوا: لا يلعب، هل يريد الرحيل؟ أنا جاهز دائما للتحدي، أحب المنافسة، وأستمتع بوقتي هنا".

ويستعد الجناح البالغ عمره 22 عاما لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد ليستر سيتي.

وأضاف "نعرف ليستر جيدا، سيقاتل، فريق قوي. قدموا موسما رائعا في الدوري. نعرف قدراتهم الهجومية وبعض لاعبيه. نتوقع قتالهم. سنقدم كل ما لدينا، ربما لو لعبنا كما عهدنا واستطعنا مجاراتهم، قد نهزمهم".

شارك بوليسيتش في 73 مباراة مع تشيلسي وسجل 17 هدفا وأرسل 13 تمريرة حاسمة.

يطمح أمام ليستر بالتتويج بلقبه الأول مع تشيلسي.

وسيخوض الأخير نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي في 29 مايو الجاري.