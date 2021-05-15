مواعيد مباريات السبت 15 مايو 2021.. الأهلي ودربي إيطاليا ومصطفى محمد ونهائي إنجلترا

يخوض الأهلي اليوم السبت ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ضيفه ماميلودي صنداونز وينطلق اللقاء في تمام الساعة 9 مساء وتنقله قناة beIN 4.

وقبل المباراة، تنقل القناة ذاتها لقاء شباب بلوزداد والترجي في دوري أبطال إفريقيا والذي ينطلق الساعة 6 مساء.

وفي التوقيت ذاته ينطلق لقاء كايزر تشيفز وسيمبا في البطولة نفسها وتنقله قناة beIN 6.

وفي السادسة مساء أيضا ينطلق لقاء دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان وتنقله قناة beIN 3.

وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساء الجولة الأخيرة من الدوري التركي ويلعب جالاتا سراي، الذي يضم مصطفى محمد، ضد ملطية سبور.

وفي السادسة والربع مساء ينطلق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وليستر سيتي وتنقله قناة beIN 1.

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