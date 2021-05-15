مواعيد مباريات السبت 15 مايو 2021.. الأهلي ودربي إيطاليا ومصطفى محمد ونهائي إنجلترا

السبت، 15 مايو 2021 - 10:12

كتب : FilGoal

الأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

يخوض الأهلي اليوم السبت ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ضيفه ماميلودي صنداونز وينطلق اللقاء في تمام الساعة 9 مساء وتنقله قناة beIN 4.

وقبل المباراة، تنقل القناة ذاتها لقاء شباب بلوزداد والترجي في دوري أبطال إفريقيا والذي ينطلق الساعة 6 مساء.

وفي التوقيت ذاته ينطلق لقاء كايزر تشيفز وسيمبا في البطولة نفسها وتنقله قناة beIN 6.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - صلاح محسن يشكو من نزلة برد خفيفة بعد مران الأهلي الأخير استعدادا لـ صنداونز 3 أشياء على الأهلي تفاديها أمام صنداونز.. أزمات مستمرة توريس: مانشستر سيتي يعيش أسبوعا رائعا الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابتي محمود علاء وأحداد

وفي السادسة مساء أيضا ينطلق لقاء دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان وتنقله قناة beIN 3.

وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساء الجولة الأخيرة من الدوري التركي ويلعب جالاتا سراي، الذي يضم مصطفى محمد، ضد ملطية سبور.

وفي السادسة والربع مساء ينطلق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وليستر سيتي وتنقله قناة beIN 1.

طالع مواعيد مباريات السبت الحافل والقنوات الناقلة بالضغط هنا

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
"يعيد فضيحة رادس للأذهان".. الوداد يعلن شكواه حكم مباراة المولودية لدى كاف 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات السبت 15 مايو 2021.. الأهلي ودربي إيطاليا ومصطفى محمد ونهائي إنجلترا 31 دقيقة | مصر
خبر في الجول - صلاح محسن يشكو من نزلة برد خفيفة بعد مران الأهلي الأخير استعدادا لـ صنداونز 9 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
3 أشياء على الأهلي تفاديها أمام صنداونز.. أزمات مستمرة 10 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
توريس: مانشستر سيتي يعيش أسبوعا رائعا 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابتي محمود علاء وأحداد 10 ساعة | الدوري المصري
جيمس: أنا قريب من الاعتزال 10 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 2 انتهت في إنجلترا – مانشستر يونايتد (2)-(4) ليفربول.. فوز عريض للحُمر 3 القائد صلاح يفض مظاهرات أولد ترافورد.. ليفربول ينتصر على يونايتد برباعية 4 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك