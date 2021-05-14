مؤتمر طولان: الغيابات وعدم تطبيق التعليمات أدوا لخسارتنا.. ولا أعلم سبب هجوم جماهير الزمالك

يرى حلمي طولان مدرب إنبي، إن الغيابات وعدم تطبيق تعليمات الجهاز الفني، كانت سببا في خسارة فريقه أمام الزمالك.

إنبي خسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وقال حلمي طولان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "مباراة اليوم كانت صعبة أمام فريق قوي ومحترم، ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين. الهدف المبكر الذي سجله الزمالك أربك حساباتنا".

وأضاف "الأهداف التي سجلها الزمالك جاءت بسبب أخطاء بعض اللاعبين في التمركز. اللاعبون لم ينفذوا تعليمات الجهاز الفني في اللقاء مما تسبب في الخسارة بثلاثية".

طولان أتبع "هناك إصابات عديدة بكورونا في الفريق أمثال هشام عادل ومحمود غالي، بخلاف إصابة صلاح ريكو وإبراهيم يحيي، و لا يتوافر البدائل على نفس مستوى اللاعبين الأساسيين. كل هذا أثر علينا أمام الزمالك".

لاعب الزمالك السابق أتم "لا أعرف سر الهجوم الذي تعرضت له من المدرجات. لم أتجاوز أبدا في حق النادي من قبل، لكنني أعلم من يتزعم هذه المجموعة التي هاجمتني، لأن جماهير الزمالك هي التي تتواجد في الشوارع والمنازل".

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الـ28 في المركز التاسع.