بأهداف الشوط الواحد.. الزمالك يهزم إنبي ويعزز الصدارة

بأداء الشوط الأول الكافي للفوز كعادة المباريات الأخيرة، فاز الزمالك على إنبي وعزز صدارته للدوري المصري.

فاز الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

سجل يوسف إبراهيم "أوباما"، وأشرف بنشرقي، ومحمود علاء أهداف الزمالك، فيما سجل رامي صبري هدف إنبي الوحيد من ركلة جزاء.

فوز الزمالك رفع رصيده إلى 48 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد إنبي عند 28 نقطة في المركز التاسع.

التشكيل

باتريس كارتيرون بدأ بـ سيف الدين الجزيري في الهجوم، فيما عاد محمد عبد الشافي وحازم إمام لقيادة الجبهتين اليسرى واليمنى للزمالك.

في المقابل، بدأ حلمي طولان بـ دينوبيتر كمهاجم صريح في تشكيل إنبي.

وصف المباراة

الزمالك بدأ المباراة بقوة، فكانت أولى الفرص قبل انتهاء الدقيقة الأولى بعد طولية من محمد عبد الشافي إلى الجزيري الذي سدد بيسراه فوق المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة كان الهدف الأول. يوسف إبراهيم "أوباما" تبادل الكرة مع الجزيري، ليحصل عليها أوباما ويمر من المدافع ويسدد بجانب محمود جاد مسجلا الأول. هدف هو التاسع لـ أوباما هذا الموسم في الدوري، كثاني هدافي فريقه في المسابقة.

ضغط بترولي

إنبي بدأ الضغط بعد ذلك. دينوبيتر يخترق من الجهة اليمنى في الدقيقة الـ18، ولكن محمد عواد يخرج من مرماه وينقذ الموقف.

وعرضية من كريم فؤاد في الدقيقة الـ24، قابلها مصطفى شلبي برأسية، تصدى لها عواد بثبات.

وفي الدقيقة الـ26 احتسب طارق مجدي حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح إنبي بعد الرجوع لتقنية الفيديو، واكتشاف مخالفة ضد محمود علاء.

رامي صبري نفذ ركلة الجزاء بنجاح في مرمى عواد على طريقة "بانينكا" في وسط المرمى، ليسجل التعادل.

عودة الزمالك

الزمالك لم يستسلم هنا وسيطر مجددا وحقق التفوق.

الزمالك سجل الثاني في الدقيقة الـ34 بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو"، قابلها أوباما برأسية تجاه أشرف بنشرقي الذي أودعها المرمى برأسية رائعة.

الهدف هو الـ11 لـ أشرف بنشرقي ليتصدر هدافي المسابقة منفردا.

وكاد الزمالك يسجل الثالث في الدقيقة الـ37 من تصويبة لـ سيف الدين الجزيري من زاوية صعبة، لكن محمود جاد حولها إلى ركنية.

حلمي طولان تدخل هنا، وشارك جون إيبوكا في الدقيقة الـ38 بدلا من مصطفى شلبي لإنقاذ الموقف.

في المقابل لم يترك الزمالك مجالا للعودة، فسجل الثالث في الدقيقة الـ45. كرة ثابتة نفذها زيزو، وقابلها محمود علاء برأسية في المرمى مسجلا الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الشوط الثاني

حلمي طولان بدأ الشوط الثاني بتبديل أول. شارك التونسي زياد بوغطاس بدلا من إبراهيم القاضي.

وأهدر سيف الدين الجزيري هدفا محققا في الدقيقة الـ51 لقتل المباراة. التونسي انفرد تماما بالمرمى وسدد، لكن محمود جاد تألق وتصدى لها.

أشرف بنشرقي انطلق أيضا في الدقيقة الـ56 بشكل رائع وبعد سلسلة من المراوغات، سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع حولها إلى ركنية.

طولان تدخل مجددا في الدقيقة الـ59 بدخول محمد شريف حتحوت وعبد الرحمن عامر يشاركان بدلا من دينوبيتر جودي ومهاب ياسر.

باتريس كارتيرون تدخل أيضا في الدقيقة الـ75 وأشرك إسلام جابر، وحميد أحداد بدلا من سيف الدين الجزيري وأحمد سيد "زيزو".

وكانت آخر تبديلات طولان في الدقيقة الـ78 بدخول إبراهيم جلال بدلا من كريم فؤاد.

ثالث تبديلات الزمالك كان اضطراريا في الدقيقة الـ81 بدخول محمد عبد السلام بدلا من محمود علاء المصاب.

حميد أحداد تعرض لإصابة في الدقيقة الـ83 تلقى على إثرها العلاج، قبل أن يعود للملعب في الدقيقة الـ86 بعد تلقي العلاج.

ورغم عودته للملعب، لكن كارتيرون سحب أحداد في الدقيقة الـ88 ودفع بـ أسامة فيصل. مشاركة هي الأولى لصاحب الـ20 عاما منذ 11 مارس الماضي أمام سيراميكا كليوباترا، في آخر مباريات جايمي باتشيكو.

كارتيرون دفع أيضا بـ محمد أشرف "روقا" بدلا من فرجاني ساسي. مشاركة هي الأولى كذلك لـ روقا في عهد كارتيرون ولأول مرة منذ 11 مارس الماضي أمام سيراميكا كليوباترا، في آخر مباريات جايمي باتشيكو مع الفريق.

طارق مجدي احتسب 4 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، مروا بسلام، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز الزمالك رفع رصيده إلى 48 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد إنبي عند 28 نقطة في المركز التاسع.