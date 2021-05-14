المصري يكرر فوزه على غزل المحلة ويرتقي إلى الثالث

كرر النادي المصري فوزه على غزل المحلة، ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا.

وفاز المصري على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

سجل حسن علي وكازادي كاسينجو هدفا المصري، فيما سجل إسلام فؤاد هدف غزل المحلة الوحيد.

فوز المصري رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن.

التشكيل

علي ماهر بدأ بـ حسن علي كظهير أيسر، فيما شارك إسلام صلاح في الدفاع في غياب عمرو موسى، وبدأ محمد عنتر كجناح أيمن في غياب عمر كمال عبد الواحد.

واختار ماهر البدء بـ أحمد جمعة بجانب أوستين أموتو في الهجوم.

وصف المباراة

المصري بدأ المباراة سريعا. وكاد يسجل الأول في الدقيقة الثانية بعد كرة ثابتة نفذها أحمد رفعت، ووصلت الكرة إلى أحمد جمعة، لكنها وقفت تحت قدمه داخل الست ياردات، ليشتتها الدفاع إلى ركنية.

وكانت أخطر الفرص في الدقيقة الخامسة. أحمد جمعة أرسل بينية إلى محمد عنتر، الذي اخترق من الجهة اليمنى وسدد، ليتصدى لها عمرو شعبان، ويفشل أوستين أموتو في متابعتها أمام المرمى.

واحتسب الحكم محمود بسيوني، ركلة جزاء للمصري في الدقيقة الـ26 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وبسبب لمسة يد على خالد لطفي.

حسن علي نفذ ركلة الجزاء بنجاح، وسجل الهدف الأول للمصري. هدف هو الأول لـ حسن علي هذا الموسم في الدوري.

خالد عيد تدخل هنا، وشارك خالد الإخميمي في الدقيقة الـ31 بدلا من خالد لطفي.

وبعد فترة هدوء، سجل غزل المحلة هدف التعادل في الدقيقة الـ41. كرة تباطأ حجاج عويس في إخراجها، ليقطعها هشام عادل داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية، تقع من يد أحمد دعدور، ويتابعها إسلام فؤاد في المرمى مسجلا التعادل.

الهدف هو الثاني لـ إسلام فؤاد هذا الموسم، والأول له منذ الجولة الأولى في الدوري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

علي ماهر بدأ الشوط الثاني بأولى التبديلات. شارك كاسينجو كازادي بدلا من أوستين أموتو.

وكاد غزل المحلة يتقدم من الفرصة الأولى. عرضية رائعة من فتحي مبروك، وجدت رأسية من خالد الإخميمي، لكن مرت بجانب القائم بقليل جدا.

رد المصري كان أقوى وبهدف ثان. طولية إلى محمد عنتر في الدقيقة الـ54. استلمها ثم مرر إلى الخلف تجاه كازادي كاسينجو، والذي استلم الكرة ثم سدد مباشرة في المرمى مسجلا الثاني. الهدف هو الثاني لـ المهاجم الكونغولي هذا الموسم مع المصري.

تبديلات

سعيدو سيمبوريه تعرض لإصابة، واضطر علي ماهر لدخول إيزي إيميكا بدلا من سيمبوريه في الدقيقة الـ59.

في المقابل رد خالد عيد بدخول محمود صلاح وخالد رسلان بدلا من بدر موسى وأحمد الشيخ بالدقيقة الـ61.

المصري كاد يقتل المباراة بهدف ثالث في الدقيقة الـ63 بعد هدف لـ كازادي كاسينجو من مرتدة، لكنه سجل من وضعية تسلل ليلغى الهدف.

وكان ثالث تبديلات علي ماهر في الدقيقة الـ69 بدخول إسلام عطية بدلا من أحمد جمعة.

وكانت آخر تبديلات خالد عيد في الدقيقة الـ72 بدخول محمد حمدان وأحمد أباظة يشاركان بدلا من هشام عادل وأحمد النادري.

وكانت آخر تبديلات المصري في الدقيقة الـ82 بدخول محمد عبد اللطيف "جريندو"، ومصطفى سلطان بدلا من أحمد رفعت ومحمد عنتر.

باقي دقائق المباراة مرت بهدوء، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

فوز المصري رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن.