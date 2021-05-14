تقرير: للتخلص من فالكاو وتوفير بديل لـ مصطفى محمد.. جالاتسراي يستهدف مهاجم مرسيليا

يسعى نادي جالاتاسراي التركي إلى التعاقد مع فاليري جيرمان مهاجم أوليمبيك مرسيليا الفرنسي.

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن إدارة جالاتاسراي قدّمت عرضا لـ جيرمان بالفعل لانتدابه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر التقرير أن جالاتاسراي يسعى للتخلص من الثنائي المخضرم راداميل فالكاو وريان بابل بسبب راتبهما المرتفع.

وتسعى إدارة جالاتاسراي للتعاقد مع مهاجم يكون بديلًا لـ مصطفى محمد الموسم المقبل.

ويبدو جيرمان خيارا متاحا، إذ ينتهي عقده مع مرسيليا في 30 يونيو المقبل، وسيكون انتقاله مجانيًا إلى جالاتاسراي حال حدوثه.

وأكد جيرمان التقارير التي تحدثت عن انفصاله الوشيك عن مرسيليا في تصريحات أدلى بها لمحطة كانال بلوس قبل أسبوعين.

وقال جيرمان: "أريد التواجد في مشروع جديد ورائع".

وأضاف: "تجربتي مع مرسيليا كانت جميلة وأنا ممتن لها فعلا".

وأتم: "أتمنى أن ألعب خارج فرنسا، ستكون تجربة حياتية مميزة".

زميل مبابي السابق

جيرمان (31 عاما) بدأ مسيرته في موناكو، إذ تواجد في صفوفه بين 2010 و2017، تخللتها فترة إعارة لمدة موسم في نيس.

وسجل جيرمان 49 هدفا في 198 مباراة خاضها بقميص موناكو، وتزامل مع العديد من النجوم العالميين في تلك الفترة، أبرزهم كيليان مبابي وفالكاو وفابينيو وبيرناردو سيلفا ويانيك كاراسكو.

وفاز جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 2017 مع موناكو، كما وصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.

بعدها انتقل جيرمان إلى مرسيليا مقابل 8 ملايين يورو، وخاض معه 159 مباراة، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 14.

ولم يسجل جيرمان هذا الموسم إلا 3 أهداف في 32 مباراة، واكتفى بصناعة هدف وحيد.