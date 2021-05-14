تشكيل إنبي – بيتر يقود الهجوم.. وإيبوكا على الدكة ضد الزمالك

أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي، تشكيل فريقه ضد الزمالك في الجولة 22 من الدوري المصري.

وأبقى طولان مهاجمه جون إيبوكا على دكة البدلاء، فيما يبدأ بدينو بيتر وخلفه مهاب ياسر ومصطفى شكشك.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي – إبراهيم القاضي – رامي صبري – كريم فؤاد

الوسط: مصطفى شلبي – أحمد العجوز – مهاب ياسر – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار

الهجوم: دينو بيتر

البدلاء: عبد العزيز البلعوطي – زياد بوغطاس – عبد الرحمن عامر – إبراهيم جلال – جرجس مجدي – زياد كمال – محمد حتحوت – جون إيبوكا – عبد الرحمن عماد