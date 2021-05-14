مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: حذرنا اللاعبين من أسوان.. يستحقون الشكر لهذا السبب

الجمعة، 14 مايو 2021 - 20:25

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أسوان

شدد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، أنه حذر لاعبيه من مواجهة أسوان، قبل فوز الفريق 3-2 في الجولة 22 من الدوري.

وقال إبراهيم لـ FilGoal.com: "أسوان لديه فكر فني، يقوم على الكرات الطولية والتماسك الدفاعي. لاعبو الإسماعيلي كانوا عند حسن الظن وقدموا أداء متميزا".

وأكمل "استطاع لاعبو الإسماعيلي تحويل تقدم أسوان إلى الفوز 3-2، وكانوا الأكثر استحواذا وصناعة للفرص التي كانت كفيلة في حال التوفيق، أن نخرج فائزين بنتيجة كبيرة".

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وأوضح "هناك أخطاء حدثت سنعمل على عدم تكرارها".

وأتم "اللاعبون يستحقون الشكر لأنهم استوعبوا قيمة واسم ناديهم الكبير".

ويقود إبراهيم الدراويش من على دكة البدلاء في ظل إصابة إيهاب جلال المدير الفني بفيروس كورونا.

تواصلت صحوة الإسماعيلي في الدوري، حيث حقق الفوز الخامس له على التوالي في المسابقة، هذه المرة ضد أسوان بنتيجة 3-2، في الجولة 22 على استاد الإسماعيلية.

ويمكن أن يدين فريق الإسماعيلي بهذا الفوز لصانع ألعابه أحمد مدبولي، الذي صنع هدفين لزملائه خلال المباراة، ليوزع عيديات عيد الفطر على فريقه وجماهير الدراويش.

الإسماعيلي تقدم للمركز 12 في الدوري بـ 26 نقطة، فيما تراجع أسوان للمركز الـ 15 بـ 21 نقطة، حيث لم يحقق الفوز منذ ديسمبر الماضي حينما تغلب على إنبي، وتعد تلك هزيمته الثالثة في آخر 4 مباريات.

الإسماعيلي أسوان في الدوري محمد إبراهيم
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