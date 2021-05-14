انتهت في الدوري – الزمالك (3)-(1) إنبي.. فوز جديد لـ الأبيض

الجمعة، 14 مايو 2021 - 20:39

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وإنبي، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ق. 88 أسامة فيصل ومحمد أشرف "روقا" يشاركان بدلا من حميد أحداد المصاب، وفرجاني ساسي.

ق. 80 تبديل اضطراري من كارتيرون بدخول محمد عبد السلام بدلا من محمود علاء.

ق. 77 إبراهيم جلال يشارك بدلا من كريم فؤاد.

ق. 74 تبديلان للزمالك بدخول إسلام جابر وحميد أحداد بدلا من سيف الدين الجزيري وأحمد سيد "زيزو".

ق. 59 محمد شريف حتحوت وعبد الرحمن عامر يشاركان بدلا من دينوبيتر جودي ومهاب ياسر.

ق. 56 انطلاقة رائعة من أشرف بنشرقي وسلسلة من المراوغات، تنتهي بتصويبة يحولها الدفاع إلى ركنية.

ق. 51 الجزيري ينفرد تماما ويسدد لكن محمود جاد يتصدى لها ببراعة.

زياد بوغطاس يشارك بدلا من إبراهيم القاضي مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جووول ثااالث. كرة ثابتة ينفذها زيزو، ويقابلها محمود علاء برأسية في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 38 تبديل أول لـ إنبي بدخول جون إيبوكا بدلا من مصطفى شلبي.

ق. 37 سيف الجزيري يسدد ومحمود جاد يتصدى ويحولها إلى ركنية.

ق. 34 جوووول ثااااني. عرضية من زيزو، قابلها أوباما برأسية إلى أشرف بنشرقي الذي تابعها برأسية أخرى في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 28 جوووول التعادل لإنبي. رامي صبري يسجل ركلة الجزاء "بانينكا" في مرمى عواد.

الحكم يحتسب ركلة جزاء لإنبي بعد الرجوع للفيديو.

طارق مجدي يراجع تقنية الفيديو شكا في ركلة جزاء لإنبي.

ق. 24 عرضية من كريم فؤاد يقابلها مصطفى شلبي برأسية يتصدى لها عواد بثبات.

ق. 18 دينوبيتر يخترق من الجهة اليمنى ولكن محمد عواد يخرج من مرماه وينقذ الموقف.

ق. 10 إصابة سيف الدين الجزيري بجرح قطعي في الرأس بعد التحام مع رامي صبري.

ق. 3 جووول أووول. أوباما يمر بشكل رائع ويسدد في مرمى إنبي مسجلا الأول.

ق. 1 فرصة أولى للزمالك بعد طولية من عبد الشافي إلى سيف الدين الجزيري الذي يسدد بيسراه فوق المرمى.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك إنبي
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