تشكيل الزمالك – الجزيري يقود الهجوم.. وعبد الشافي أساسي أمام إنبي

يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك أمام إنبي، فيما يتواجد حميد أحداد على مقاعد البدلاء.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد محمد عبد الشافي كظهير أيسر، وحازم إمام في الجهة اليمنى.

من جهة أخرى، يعود يوسف إبراهيم "أوباما" لمركز صناعة اللعب في غياب شيكابالا للإيقاف.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي – أوباما – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

من جهة أخرى، يتواجد حميد أحداد ومروان حمدي على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد السلام.

الوسط: محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر.

الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي - أسامة فيصل.

ويلتقي الزمالك مع إنبي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.