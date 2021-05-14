أزارو يُبطل مفعول ثنائية إيجالو ويضع لقب الدوري على طبق من ذهب للهلال

الجمعة، 14 مايو 2021 - 20:06

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الاتفاق

فاز الاتفاق على الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة 27 للدوري السعودي.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا للمهاجم المغربي وليد أزارو الذي سجل ثنائية للاتفاق.

بينما لم يفلح النيجيري أوديون إيجالو في تأمين انتصار فريقه الشباب رغم تسجيله لهدفين أيضا.

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الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى 41 نقطة في المركز السادس.

بينما تجمّد رصيد الشباب عند 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر الذي لم يلعب مباراته بعد هذه الجولة.

ويستقبل الهلال نظيره الباطن مساء اليوم الجمعة في الرياض، وانتصاره سيوسّع الفارق مع الشباب إلى 6 نقاط كاملة قبل 3 جولات فقط على نهاية الدوري السعودي.

وكان الشباب قد تعرض لهزيمة كبيرة أمام غريمه الهلال بخماسية في الجولة الماضية، جعلته في وضع المُطارد في صراع اللقب.

مباراة مجنونة

الشباب دخل مباراته أمام الاتفاق بقوة كبيرة، فسجّل هدفين مبكرين بواسطة إيجالو مهاجم مانشستر يونايتد السابق بالدقيقتين 11 و22.

لكن أزارو ظهر في الدقيقة 40 وقلّص الفارق بهدف جميل بعد مراوغة رائعة وتسديدة سكنت شباك الشباب.

مع بداية الشوط الثاني، أدرك الاتفاق التعادل عن طريق سليماني دوكارا من هجمة بدأها أزارو.

الجنون وصل إلى ذروته في الدقيقة 68 عندما سجل أزارو هدف الاتفاق الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الشباب لم يستسلم، فتعادل سريعا في الدقيقة 76 بواسطة البرتغالي فابيو مارتينس، بعد تمريرة من إيجالو نفسه.

قبل أن تأتي الضربة القاضية بواسطة محمد الكويكبي بهدفٍ رابع للاتفاق في الدقيقة 84.

انفجار في آخر الجولات

أزارو رفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري السعودي هذا الموسم.

لكن الأهم، أنه سجل للمباراة الثالثة على التوالي، وهز الشباك 4 مرات في آخر 3 مباريات.

أزارو (25 عاما) انتقل معارً من الأهلي إلى الاتفاق في يناير 2020، قبل أن ينتقل إليه نهائيًا مطلع الموسم الجاري.

وسجّل أزارو 11 هدفا إجمالا مع الاتفاق حتى اللحظة.

أزارو في السعودية الاتفاق
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