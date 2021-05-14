المقاولون يفك اشتباك مؤخرة الجدول بركلة جزاء "معادة" ضد البنك الأهلي

فك المقاولون العرب اشتباك مؤخرة جدول الدوري المصري، بالفوز على البنك الأهلي 1-0 في الجولة 22 من البطولة.

وسجل هدف المقاولون محمد حمدي زكي في الدقيقة 84، بعد تسديده لركلة جزاء أعادها الحكم أحمد الغندور، بعد أن أهدرها محمد سمير قبل دقيقتين.

وساد السجال المباراة عموما، بعيدا عن مشاغبات هجومية نادرة من البنك الأهلي أبرزها تسديدة من أسامة إبراهيم في الدقيقة 62، لكن محمود أبو السعود تصدى لها بنجاح.

ولكن في الدقيقة 80، احتسب الغندور ركلة جزاء على البنك الأهلي بسبب لمسة يد على محمد كوفي.

وانبرى محمد سمير لتسديد الكرة، إلا أن عمرو السعدني حارس البنك تصدى لها، ولكن تقدمه من مرماه تسبب في إعادة الكرة، ليسجلها حمدي زكي بنجاح.

وتقدم المقاولون للمركز 14 في الدوري بـ 24 نقطة.

أما البنك الأهلي، ففي المركز الـ 16 بـ 18 نقطة.