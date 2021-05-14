سلة - محلل دوري المحترفين الأمريكي: موهبة الزمالك يمكنه دخول درافت NBA

الجمعة، 14 مايو 2021 - 19:18

كتب : FilGoal

مهاب ياسر - كرة سلة

رشح جوناثان جيفوني محلل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مهاب ياسر عبد اللطيف لاعب الزمالك، لدخول درافت NBA.

ويلعب الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة السلة التي تقام في رواندا، برعاية NBA.

وكتب جيفوني الذي يحلل مباريات دوري السلة الأمريكي لشبكة "ESPN" عبر تويتر": "تم الإعلان عن قوائم الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة السلة، وبإمكاني ترشيح 10 لاعبين لدخول درافت، وعلى رأسهم المصري مهاب عبد اللطيف".

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ويعد مهاب ياسر (18 عاما) أحد أبرز لاعبي الزمالك رغم صغر سنه.

وقاد ياسر منتخب مصر دون 18 عاما للحصول على برونزية بطولة إفريقيا عام 2020.

وسبق لمهاب ياسر الانتقال لأكاديمية الدوري الأمريكي لكرة السلة في إفريقيا، والتي تضم اللاعبين الموهوبين. (طالع التفاصيل)

ويمثل الزمالك مصر ضمن 12 ناديا مشاركا في النسخة الأولى من البطولة الإفريقية تحت رعاية NBA.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريقا إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين في الفترة من 16 إلى 30 مايو.

مهاب ياسر الزمالك
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