سلة - محلل دوري المحترفين الأمريكي: موهبة الزمالك يمكنه دخول درافت NBA

رشح جوناثان جيفوني محلل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مهاب ياسر عبد اللطيف لاعب الزمالك، لدخول درافت NBA.

ويلعب الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة السلة التي تقام في رواندا، برعاية NBA.

وكتب جيفوني الذي يحلل مباريات دوري السلة الأمريكي لشبكة "ESPN" عبر تويتر": "تم الإعلان عن قوائم الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة السلة، وبإمكاني ترشيح 10 لاعبين لدخول درافت، وعلى رأسهم المصري مهاب عبد اللطيف".

The NBA's Basketball Africa League (@theBAL) released the 12 team rosters on their website https://t.co/6UuxzjvfBY I count 10 draft eligible prospects, highlighted by Egypt's Mohab Abdalatif of the NBA Academy Africa, a standout at the NBA's 2020 Basketball Without Borders camp. — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 14, 2021

ويعد مهاب ياسر (18 عاما) أحد أبرز لاعبي الزمالك رغم صغر سنه.

وقاد ياسر منتخب مصر دون 18 عاما للحصول على برونزية بطولة إفريقيا عام 2020.

وسبق لمهاب ياسر الانتقال لأكاديمية الدوري الأمريكي لكرة السلة في إفريقيا، والتي تضم اللاعبين الموهوبين. (طالع التفاصيل)

ويمثل الزمالك مصر ضمن 12 ناديا مشاركا في النسخة الأولى من البطولة الإفريقية تحت رعاية NBA.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريقا إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين في الفترة من 16 إلى 30 مايو.

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