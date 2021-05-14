عيديات مدبولي تُغرق تماسيح أسوان وصحوة الإسماعيلي تحقق رقما تاريخيا

تواصلت صحوة الإسماعيلي في الدوري، حيث حقق الفوز الخامس له على التوالي في المسابقة، هذه المرة ضد أسوان بنتيجة 3-2، في الجولة 22 على استاد الإسماعيلية.

ويمكن أن يدين فريق الإسماعيلي بهذا الفوز لصانع ألعابه أحمد مدبولي، الذي صنع هدفين لزملائه خلال المباراة، ليوزع عيديات عيد الفطر على فريقه وجماهير الدراويش.

الإسماعيلي تقدم للمركز 12 في الدوري بـ 26 نقطة، فيما تراجع أسوان للمركز الـ 15 بـ 21 نقطة، حيث لم يحقق الفوز منذ ديسمبر الماضي حينما تغلب على إنبي، وتعد تلك هزيمته الثالثة في آخر 4 مباريات.

فوز الإسماعيلي على أسوان 3-2 هو الخامس للفريق على التوالي في الدوري هذا الموسم. الإسماعيلي لم يحقق 5 انتصارات متتالية في الدوري منذ تحقيقه لـ 6 انتصارات متتالية في الجولات الـ 6 الأخيرة من موسم 2008/2009، والذي وصل فيه لمباراة فاصلة ضد الأهلي.

أسوان بدأ المباراة بشكل أقوى من الإسماعيلي، حيث استلم أشرف مجدي كرة طولية في ظهر دفاع الإسماعيلي، وسددها بنجاح داخل المرمى معلنا الهدف الأول للفريق في الدقيقة الثالثة.

لكن في الدقيقة 17، مرر أحمد مدبولي بينية استلمها حسين السيد بشكل رائع، وراوغ وسدد كرة غيرت اتجاهها وسكنت شباك خالد وليد حارس أسوان.

وفي الشوط الثاني، حسم الإسماعيلي اللقاء بهدف ثان بخطأ من إيمانويل إيجيبتور في تشتيت كرة عالية، لتسقط أمام شكري نجيب الذي لم يتوان في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وبعدها بـ 6 دقائق، مرر مدبولي بينية رائعة لشكري نجيب، لينهي المباراة فعليا بهدف من انفراد بخالد وليد.

وفي الدقيقة 95، سجل أسوان هدفا ثانيا من ركلة جزاء ارتكبها مروان الصحراوي على محمد أسامة، وسددها عمرو الحلواني بنجاح.