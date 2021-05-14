انتهت في الدوري – غزل المحلة (1)-(2) المصري.. فوز غال لأبناء بورسعيد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ق. 82 آخر تبديلات المصري بدخول محمد عبد اللطيف "جريندو"، ومصطفى سلطان بدلا من أحمد رفعت ومحمد عنتر.

ق. 79 مخالفة ينفذها فتحي مبروك، ويقابلها محمود صلاح برأسية فوق المرمى.

ق. 72 محمد حمدان وأحمد أباظة يشاركان بدلا من هشام عادل وأحمد النادري.

ق. 69 إسلام عطية يشارك بدلا من أحمد جمعة.

ق. 63 جووول ثالث للمصري عن طريق كازادي كاسينجو. بينية من أحمد رفعت إلى الكونغولي الذي انفرد وسدد مسجلا الثالث. حكم المباراة عاد لتقنية الفيديو ثم احتسب تسلل على كاسينجو.

ق. 61 محمود صلاح وخالد رسلان يشاركان بدلا من بدر موسى وأحمد الشيخ.

ق. 59 إيزي إيميكا يشارك بدلا من سعيدو سيمبوريه.

ق. 54 جووول ثاااني. طولية إلى محمد عنتر الذي يتسلمها ويمرر للخلف إلى كازادي كاسينجو والذي استلم ثم سدد رائعة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 45 أوووه المحلة كاد يسجل الثاني برأسية من إسلام فؤاد، ينقذها إسلام صلاح من على خط المرمى.

كاسينجو كازادي يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من أوستين أموتو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 التعااادل لغزل المحلة. هشام عادل يقطع الكرة من حجاج عويس ويرسل عرضية أرضية تسقط من يد أحمد دعدور ويتابعها إسلام فؤاد في المرمى.

ق. 31 تبديل لغزل المحلة بدخول خالد الإخميمي بدلا من خالد لطفي.

ق. 27 جووول أووول. حسن علي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 26 ركلة جزاء للمصري بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

ق. 5 المصري يهدر فرصة خطيرة. بينية من جمعة إلى محمد عنتر الذي يسدد ويتصدى لها عمرو شعبان، ويفشل أوستين أموتو في متابعتها أمام المرمى.

ق. 2 الكرة الثابتة تنفذ سريعا والكرة تقف تحت قدم أحمد جمعة داخل الست ياردات، لينقذها الدفاع إلى ركنية.

ق. 1 إصابة لـ حجاج عويس في الدقيقة الأولى.

بداية المباراة