مؤتمر بيرلو: سنحلل الأخطاء بعد نهاية الموسم حتى لا نرتكبها مجددا.. وهذا ما أندم عليه

الجمعة، 14 مايو 2021 - 17:02

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

تحدث أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس عن مواجهة إنتر المرتقبة في دربي إيطاليا بالجولة 37 –قبل الأخيرة- في الدوري الإيطالي.

إنتر بطل الدوري يحل ضيفا على يوفنتوس الخامس والساعي لمواصلة المنافسة على مقاعد دوري الأبطال.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي: "أحببت الأداء يوم الأربعاء (لقاء ساسولو)، أردنا أن تعود المجموعة مرة أخرى معا بعد مباراة ميلان ونتحد".

أخبار متعلقة
كالتشيو ميركاتو: تشالهان أوجلو يقترب من التوصل لاتفاق مع يوفنتوس لا جازيتا ديللو سبورت: يوفنتوس طلب تأخير صرف رواتب 4 أشهر من لاعبيه بفضل قفاز بوفون.. يوفنتوس يفوز على ساسولو ويواصل مطاردة حلم التأهل لدوري الأبطال يويفا يفتح تحقيقا مع يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة بشأن دوري السوبر الأوروبي

وأضاف "أليكس ساندرو سيلعب غدا، لأنه لن يشارك في نهائي كأس إيطاليا، بالنسبة للبقية سنرى، لابد من أن نستعيد طاقتنا".

وسيلتقي يوفنتوس مع أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل.

وأكمل "عندما تتدرب عليك قياس أفكارك في المباراة مع اللاعبين والتأقلم مع خصائصهم وفهم كيفية تطبيق ذلك في الملعب".

وواصل "بعد نهاية الموسم سنجري تقييم كامل ونحلل الأخطاء حتى لا نرتكبها مجددا".

وعن إمكانية مشاركة فيديريكو كييزا ومريي ديميرال في الدربي "كييزا يتحسن أكثر وأكثر، واعتقد أنه سيكون متاحا غدا، وديميرال قد يبدأ أمام إنتر".

وهنأ إنتر على الفوز بلقب الدوري "إنتر قدّم أداءً أفضل، كان أكثر استمرارية وجوع منا، لا أندم على غياب بعض اللاعبين، بل على الطموح".

وأردف "غدا سنواجه بطل إيطاليا الجديد وهو ما يحفزنا، ولا ننسى أن لدينا فرصة التأهل لدوري الأبطال، وإنتر سيحاول الفوز باللقاء".

وأتم "أهنئ إنتر على لقب الإسكوديتو، لكن علينا تقديم أكثر".

الجدير بالذكر أن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر لم يعقد المؤتمر الصحفي قبل المباراة مثلما فعل أمام روما.

مؤتمر بيرلو يوفنتوس إنتر دربي إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان يضحي بمدافعه لأجل برشلونة (ب) 3 دقيقة | الدوري الإسباني
انتهت الرحلة.. ذا أثليتك: لويز يرحل عن أرسنال بنهاية الموسم 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: سيتي مهتم بظهير لشبونة.. وأمر يعقد الصفقة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة البرازيل – عودة فينيسيوس بعد غياب.. وحضور ميليتاو وداني ألفيش 43 دقيقة | أمريكا
مؤتمر بيرلو: سنحلل الأخطاء بعد نهاية الموسم حتى لا نرتكبها مجددا.. وهذا ما أندم عليه ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في الدوري – الإسماعيلي (1) (1) أسوان.. البنك الأهلي (0) (0) المقاولون.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مصدر بـ كاف لـ في الجول: غربال يدير السوبر الإفريقي.. وتحكيم قطري على الـ VAR ساعة |
كالتشيو ميركاتو: تشالهان أوجلو يقترب من التوصل لاتفاق مع يوفنتوس 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 انتهت في إنجلترا – مانشستر يونايتد (2)-(4) ليفربول.. فوز عريض للحُمر 4 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك