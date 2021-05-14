مؤتمر بيرلو: سنحلل الأخطاء بعد نهاية الموسم حتى لا نرتكبها مجددا.. وهذا ما أندم عليه

تحدث أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس عن مواجهة إنتر المرتقبة في دربي إيطاليا بالجولة 37 –قبل الأخيرة- في الدوري الإيطالي.

إنتر بطل الدوري يحل ضيفا على يوفنتوس الخامس والساعي لمواصلة المنافسة على مقاعد دوري الأبطال.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي: "أحببت الأداء يوم الأربعاء (لقاء ساسولو)، أردنا أن تعود المجموعة مرة أخرى معا بعد مباراة ميلان ونتحد".

وأضاف "أليكس ساندرو سيلعب غدا، لأنه لن يشارك في نهائي كأس إيطاليا، بالنسبة للبقية سنرى، لابد من أن نستعيد طاقتنا".

وسيلتقي يوفنتوس مع أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل.

وأكمل "عندما تتدرب عليك قياس أفكارك في المباراة مع اللاعبين والتأقلم مع خصائصهم وفهم كيفية تطبيق ذلك في الملعب".

وواصل "بعد نهاية الموسم سنجري تقييم كامل ونحلل الأخطاء حتى لا نرتكبها مجددا".

وعن إمكانية مشاركة فيديريكو كييزا ومريي ديميرال في الدربي "كييزا يتحسن أكثر وأكثر، واعتقد أنه سيكون متاحا غدا، وديميرال قد يبدأ أمام إنتر".

وهنأ إنتر على الفوز بلقب الدوري "إنتر قدّم أداءً أفضل، كان أكثر استمرارية وجوع منا، لا أندم على غياب بعض اللاعبين، بل على الطموح".

وأردف "غدا سنواجه بطل إيطاليا الجديد وهو ما يحفزنا، ولا ننسى أن لدينا فرصة التأهل لدوري الأبطال، وإنتر سيحاول الفوز باللقاء".

وأتم "أهنئ إنتر على لقب الإسكوديتو، لكن علينا تقديم أكثر".

الجدير بالذكر أن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر لم يعقد المؤتمر الصحفي قبل المباراة مثلما فعل أمام روما.