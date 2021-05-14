انتهت في الدوري – الإسماعيلي (3) (2) أسوان.. البنك الأهلي (0) (1) المقاولون.. نهاية المباراتين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي وأسوان، والبنك الأهلي والمقاولون العرب في الجولة 22 من الدوري المصري.

الإسماعيلي X أسوان

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نهاية المباراة

ق95: ركلة جزاء على مروان الصحراوي لصالح محمد أسامة، وينبري لها عمرو الحلواني ويسدد الهدف الثاني.

ق85: إلغاء هدف تقليص الفارق لأسوان بحكم من VAR

ق77: أخطاء دفاع الدراويش كادت تقلص الفارق لأسوان، محمد صادق حاول المراوغة أمام أشرف مجدي، لكنه قطع الكرة وسدد لكن محمد فوزي تصدى لتعود الكرة لمحمد أسامة الذي سدد فوق المرمى الخالي.

ق73: مدبوووووولي يواصل توزيع الهدايا، بينية ولا أروع لشكري نجيب وإنهاء ولا أروع.. 3-1 للدراويش

ق66: جووووول شكري نجيب يضيف الثاني للدراويش بعد خطأ قاتل من إيمانويل إيجيبتور

ق57: تسديدة فخر الدين بن يوسف تمر بمحاذاة القائم الأيسر.

ق56: أحمد العدوي يحتسب خطأ استهلاك 6 ثواني على خالد وليد حارس وادي دجلة.

ق55: شكري نجيب يتألق ويراوغ، ويسدد لكن خالد وليد يتألق أمامه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: حسين السيد يتعادل للإسماعيلي بعد صناعة من مدبولي، ومراوغة وتسديدة من الظهير الأيسر تسكن شباك حالد وليد.

ق10: مرتدات أسوان تهدد الإسماعيلي بشدة، رغم هجوم الدراويش عن طريق محمد صادق وأحمد مدبولي تحديدا.

ق3: أشرف مجدي يسجل الأول لأسوان من كرة طولية واستلام ولا أروع، وتسديدة سكنت شباك الدراويش.

بداية المباراة

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البنك الأهلي X المقاولون العرب

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ق84: محمد حمدي زكي سيسددها تلك المرة، والكرة في المرمى هذه المرة جووووول

ق83: حكام الفيديو يحكمون بإعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم السعدني من خط مرماه.

ق80: تألق أحمد السعدني حارس البنك الأهلي في التصدي لركلة جزاء محمد سمير، واستمرار التعادل.

ق62: أبو السعود يتصدى لتسديدة أسامة إبراهيم بشكل رائع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

سجال بين الفريقين بعد نصف ساعة لعب

بداية المباراة

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