مصدر من كاف لـ في الجول: غربال يدير السوبر الإفريقي.. وتحكيم قطري على الـ VAR

الجمعة، 14 مايو 2021 - 16:15

كتب : محمد عبد العظيم

الجزائري مصطفى غربال

يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي تحكيميا، حسبما علم FilGoal.com.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي "كاف" لـ FilGoal.com: "سيدير مصطفى غربال مباراة السوبر الإفريقي، ويعاونه كل من عبد الحق شتالي ومقران جواري والكونغولي جان جاك ندالا".

وأضاف "تقرر تعيين طاقم تحكيم قطري ليكون مسؤولا عن تقنية الفيديو وذلك نظرا للتعاون بين الكاف والاتحاد القطري مباراة السوبر الإفريقي".

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وأكمل "في تقنية الفيديو سيتواجد كل من: القطري عبد الرحمن الجاسم ويعاونه خميس المري وسعود أحمد".

مصطفى غربال مع الأهلي

الحكم الجزائري البالغ 35 عاما أدار في النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني والتي انتهت بفوز الأهلي 1-0 بهدف محمد شريف.

ولم يعرف الأهلي الخسارة مع الجزائري إذ فاز أمام تاونشيب رولرز البتسواني 3-0 في نسخة 2018.

كما حقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه أمام الزمالك في النسخة الماضية في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب جاسم بن حمد دون حضور جماهيري في الثامن والعشرين من مايو.

وسيدخل الجميع من الفريقين الفقاعة بدءا من يوم 25 مايو.

وتستضيف قطر كأس السوبر الإفريقي للموسم الثالث على التوالي.

في 2019 فاز الرجاء المغربي على الترجي التونسي.

وفي 2020 فاز الزمالك على الترجي التونسي.

ويسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر فريق توج باللقب برصيد 6 مرات.

بينما يخوض نهضة بركان السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه.

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