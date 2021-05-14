كالتشيو ميركاتو: تشالهان أوجلو يقترب من التوصل لاتفاق مع يوفنتوس

يقترب التركي هاكان تشالهان أوجلو صانع ألعاب ميلان من التوصل لاتفاق مع يوفنتوس، كما أن الباب مفتوح لتجديد التعاقد مع الروسونيري.

وينتهي تعاقد التركي مع ميلان بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق في صفقة انتقال حر.

ولم يتوصل اللاعب البالغ 27 عاما لاتفاق مع ميلان حتى الآن لتجديد تعاقده.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فأن يوفنتوس عرض على التركي 5 ملايين يورو في العام، وهو الرقم الذي يرفض ميلان تقديمه للاعبه.

وأوضح التقرير أن الفريقان يتنافسان على اللاعب، لكن ميلان يشعر أنه خارج السباق.

وعرض ميلان 4 ملايين يورو في الموسم الواحد، وقد يرفع عرضه حال استطاع الفريق خطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويخوض ميلان مواجهة مع كالياري في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي وحال حقق الفوز سيحصد بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2013.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن نابولي الرابع.

صانع ألعاب منتخب تركيا خاض الموسم الحالي 41 مباراة سجل 9 وصنع 12 هدفا في جميع المسابقات الموسم الحالي مع الروسونيري.