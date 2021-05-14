ريال مدريد يعلن عزل كروس

الجمعة، 14 مايو 2021 - 15:11

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد عزل لاعب خط وسط الفريق توني كروس بسبب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ونشر ريال مدريد بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة قال خلاله: "يخضع توني كروس لعزل منزلي بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا على الرغم من أن كل نتائج الفحوصات التي خضع لها اللاعب الألماني جاءت سلبية".

ولم يحدد ريال مدريد موعد عودة كروس للمشاركة في المران والمباريات.

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ولم يشارك كروس في مباراة فريقه التي أقيمت أمس الخميس ضد غرناطة في الجولة 36 من الدوري الإسباني وانتهت بفوز الفريق الملكي بأربعة أهداف لهدف.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة أتليتك بلباو يوم الأحد المقبل في ملعب سان ماميس في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب بـ78 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر أتليتكو مدريد.

توني كروس ريال مدريد
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