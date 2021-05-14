مؤتمر توخيل: مازلت أشعر بالضيق مما حدث ضد أرسنال.. وأمامنا نهائيين ضد ليستر

الجمعة، 14 مايو 2021 - 14:54

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

مازال توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي يشعر بالضيق من هزيمة فريقه أمام أرسنال في دربي لندن قبل يومين في ملعب ستامفورد بريدج.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "مازلت أشعر بالضيق مما حدث، أتمنى عندما نصل للفندق غدا قبل المباراة ضد ليستر سيتي أن أحول ذلك إلى دفعة للتحضير جيدا للمباراة".

وواصل "يجب أن نظهر رد فعل جيد نحن أمامنا مباراة كبيرة في ملعب ويمبلي".

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وتابع "ما حدث ضد أرسنال كان هاما للاستيقاظ والآن علينا التركيز على المباريات المقبلة لأننا سنواجه فريقا قويا مرتين خلال عدة أيام".

ويلتقي تشيلسي بمنافسه ليستر غدا السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعن مواجهة ليستر غدا ويوم الثلاثاء المقبل في الدوري الإنجليزي وأيهما أهم قال المدرب الألماني: "لا أستطيع الحكم، كل مباراة من المباراتين بمثابة نهائي، إحداهما للقب الكأس والأخرى للصراع على أحد المراكز الأربعة الأولى".

وأردف "لقد فقدنا فرصة رائعة أمام أرسنال للحصول على أفضلية في سباق المراكز الأربعة الأولى".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق نقطتين عن ليستر الثالث بعد مرور 36 جولة.

فيما يتفوق تشيلسي على ملاحقه ليفربول بأربع نقاط وعلى وست هام الخامس بست نقاط وللأخيرين مباراة أقل.

وكشف توخيل عن أن كيبا هو من سيحرس مرمى تشيلسي في مباراة الغد مؤكدا في الوقت ذاته أن إدوارد ميندي هو الحارس الأول لتشيلسي.

كما أعلن توخيل عودة ماتيو كوفاسيتش لفريقه عقب شفائه من الإصابة التي أبعدته في الفترة الأخيرة.

وعن نجولو كانتي قال: "قرار إبعاده عن مواجهة أرسنال كان لتجنب إصابته بشيء كبير لكنه لا يعاني من أي شيء خطير".

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