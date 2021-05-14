مونتيفيديو تستضيف نهائي بطولتي كوبا ليبرتادوريس وسود أمريكانا 2021

الجمعة، 14 مايو 2021 - 14:22

كتب : إسلام أحمد

ستاديو سينتيناريو

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" اختيار مدينة مونتيفيديو عاصمة الأوروجواي لاستضافة نهائي بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا 2021.

ومن المقرر أن يقام نهائي البطولتين في شهر نوفمبر المقبل، إذ يقام نهائي كوبا سود أمريكانا في 7 نوفمبر المقبل، ونهائي كوبا ليبرتادوريس في 20 من الشهر ذاته.

وستقام كلا المباراتان على أرضية ملعب "سينتيناريو" أي "المئوية" وهو الملعب الذي تأسس عام 1929 من أجل استضافة النسخة الأولى من كأس العالم.

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ووفقا للبيان الصادر من الاتحاد فأن استضافة نهائي بطولتي الموسم الحالي يأتي من أجل استعداد أوروجواي للتقدم بملف استضافة نهائيات كأس العالم 2030، وقبل البدء في تجديد الملعب التاريخي.

ويتسع الملعب لـ 60 ألف متفرج، وسبق له استضافة بطولة كوبا أمريكا 4 مرات وبطولة أمريكا الجنوبية للشباب 3 مرات

واستضاف الملعب التاريخي 10 مباريات بكأس العالم 1930، من بينها المباراة النهائية والتي تُوج بها منتخب الأوروجواي باللقب المونديالي الأول على حساب الأرجنتين بالفوز 4-2 في النهائي.

نسخة 2022

كما أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية أيضا استضافة ملعب "مونيمنتال دي جواياكيل" معقل نادي برشلونة في الإكوادور نهائي نسخة 2022 من كوبا ليبرتادوريس.

بينما يستضيف ملعب "ماني جاراينشيا" في البرازيل نهائي نسخة 2022 من كوبا سود أمريكانا.

سينتيناريو كوبا ليبرتادوريس كوبا سود أمريكانا
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