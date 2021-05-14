جيرارد مدرب العام في الدوري الأسكتلندي

الجمعة، 14 مايو 2021 - 12:09

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد مدرب العام في الدوري الأسكتلندي

حصد ستيفن جيرارد المدير الفني لـ رينجزر جائزة مدرب العام في الدوري الأسكتلندي لموسم 2020-2021.

وقاد جيرارد الفريق الأزرق لحصد لقب الدوري الأسكتلندي لأول مرة منذ 9 مواسم.

يأتي ذلك قبل خوض رينجرز للقاء الجولة الأخيرة أمام أبردين في الدوري، إذ يأمل الفريق في حصد لقب الدوري دون خسارة.

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وقد يُتوج جيرارد بجائزة أخرى الأسبوع المقبل، وهي جائزة أفضل مدرب والمقدمة من رابطة النقاد الرياضيين في أسكتلندا.

وخاض رينجرز الموسم الحالي 37 مباراة في الدوري الأسكتلندي فاز في 31 وتعادل في 6 ولم يخسر أي مواجهة، وحصد 99 نقطة.

أوروبيا وصل الفريق لمرحلة ثمن نهائي الدوري الأوروبي وودع أمام سلافيا براج التشيكي، بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

ومنذ توليه المهمة في يونيو 2018 قاد جيرارد فريق رينجرز خلال 169 مباراة فاز في 111 وتعادل في 37 وخسر 21.

كما فاز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الأسكتلندي في 7 مناسبات، منها 4 الموسم الحالي.

ستيفن جيرارد رينجرز الدوري الإسكتلندي
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