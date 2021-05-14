تشكيل الزمالك المتوقع - عودة أحداد لقيادة الهجوم وتغييرات في مركزي الظهير أمام إنبي

من المتوقع أن يعود حازم إمام لشغل مركز الظهير الأيمن لـ الزمالك في مباراة إنبي ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري.

وسيشغل حازم مركز الظهير الأيمن بدلا من التونسي حمزة المثلوثي الذي بدأ لقاء القمة الأخيرة.

ويبدأ حميد أحداد في مركز المهاجم ويعود يوسف أوباما لمركز صانع الألعاب في ظل غياب محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإيقاف.

وقد يبدأ أيضا محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلا من أحمد فتوح.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي

أمامهما: أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

الهجوم: حميد أحداد

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي.