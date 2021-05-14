تشكيل الزمالك المتوقع - عودة أحداد لقيادة الهجوم وتغييرات في مركزي الظهير أمام إنبي

الجمعة، 14 مايو 2021 - 11:48

كتب : إبراهيم رمضان

حميد أحداد - أحمد سيد زيزو - الزمالك

من المتوقع أن يعود حازم إمام لشغل مركز الظهير الأيمن لـ الزمالك في مباراة إنبي ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري.

وسيشغل حازم مركز الظهير الأيمن بدلا من التونسي حمزة المثلوثي الذي بدأ لقاء القمة الأخيرة.

ويبدأ حميد أحداد في مركز المهاجم ويعود يوسف أوباما لمركز صانع الألعاب في ظل غياب محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإيقاف.

أخبار متعلقة
طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك وإنبي قائمة الزمالك – غياب عبد الغني وعبد الله جمعة أمام إنبي الزمالك: شيكابالا سيرفع قضية دولية ضد المتنمرين.. واتحاد الكرة يتخذ قرارات عشوائية مران الزمالك – تدريبات في مجمع الصالات.. وتعليمات خاصة لأوباما

وقد يبدأ أيضا محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلا من أحمد فتوح.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي

أمامهما: أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

الهجوم: حميد أحداد

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي.

تشكيل الزمالك المتوقع الزمالك إنبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيرارد مدرب العام في الدوري الأسكتلندي 17 دقيقة | أوروبا
المدير الرياضي السابق لـ جولدن آروز لـ في الجول: صنداونز لن يفوز على الأهلي.. ولكن أحذر موسيماني 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لاعب صنداونز السابق: موسيماني لم يصنع وحشا معنا.. وهزيمته قد تكلفه منصبه 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الزمالك المتوقع - عودة أحداد لقيادة الهجوم وتغييرات في مركزي الظهير أمام إنبي 37 دقيقة | الدوري المصري
كوبا ليبرتادوريس – مينيرو يتفوق على أمريكا دي كالي في "مناخ حرب" 55 دقيقة | أمريكا
سولشاير: غياب ماجواير أثر علينا.. وليفربول استحق الانتصار ساعة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا ديللو سبورت: يوفنتوس طلب تأخير صرف رواتب 4 أشهر ساعة | الدوري الإيطالي
بيونتك يغيب عن يورو 2020 ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 انتهت في إنجلترا – مانشستر يونايتد (2)-(4) ليفربول.. فوز عريض للحُمر 3 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 4 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين
قد ينال إعجابك