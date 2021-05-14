لا جازيتا ديللو سبورت: يوفنتوس طلب تأخير صرف رواتب 4 أشهر

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية طلب يوفنتوس من لاعبيه بتأخير رواتب 4 أشهر لمساعدة النادي ماليا.

ويأمل يوفنتوس تأخير صرف رواتب أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو.

ومنذ عام وافق لاعبو يوفنتوس على تأجيل صرف رواتبهم إثر تفشي فيروس كورونا.

إجراء منح يوفنتوس الفرصة للمحافظة على 90 مليون يورو في عامه المالي، ويبدو أنهم سيعملون على تكرار نفس الأمر للعام الثاني تواليا.

ونفى أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس عقب الفوز على ساسولو طلب الإدارة تأخير صرف الرواتب.

وقال بيرلو حينها: "حتى الآن، الأمور تسير بشكل طبيعي، لم أسمع بشيء بخصوص هذا الأمر، الرواتب تصل في موعدها دائما".

وكانت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية قد كشفت سابقا أن اللاعبون لم يقرروا بعد.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن نابولي الرابع.

ويستعد البيانكونيري لمواجهة إنتر في الجولة 37 –قبل الأخيرة- في دربي إيطاليا.