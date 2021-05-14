مواعيد مباريات الجمعة 14 مايو 2021.. دوري مصري وإنجليزي وأبطال إفريقيا

الجمعة، 14 مايو 2021 - 10:29

كتب : FilGoal

أوباما يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في إنبي

يعود الدوري المصري من جديد بعد غياب 4 أيام، وتستهل مباريات دوري أبطال إفريقيا، فيما تتواصل مباريات الدوري الإنجليزي.

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الدوري المصري

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تبدأ مباريات الجولة 22 من الدوري بلقاء الإسماعيلي وأسوان في الخامسة مساءً وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت تذاع مباراة البنك الأهلي مع المقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

وفي السابعة مساءً يلتقي غزل المحلة مع المصري البورسعيدي على قناة أون تايم سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء الزمالك وإنبي وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

دوري أبطال إفريقيا

في أول مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يلتقي مولودية الجزائر مع الوداد المغربي في التاسعة مساءً، وتذاع على بي إن سبورتس 4.

الدوري الإنجليزي

يلتقي نيوكاسل مع مانشستر سيتي في الجولة 36 في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1 بريميوم على ملعب سانت جيمس بارك.

للتعرف على مواعيد كل مباريات اليوم من هنا

مواعيد مباريات
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