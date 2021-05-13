موناكو ينجو من فخ فاليير الشجاع ويضرب موعدا مع سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا

تأهل موناكو إلى نهائي كأس فرنسا، بفوزه على مضيفه رومي فاليير بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بملعب بارك دي سبورت.

أليكس بوجيه تقدّم لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل موناكو 5 أههداف متتالية عن طريق أرتور بوزون (في مرماه)، وأوريليان تشواميني، ووسام بن يدر، وسيسك فابريجاس، وأليكساندر جولوفين.

ليودع رومي فاليير فريق القسم الرابع البطولة بعد مسيرة رائعة وإنجاز تاريخي بالوصول لنصف النهائي.

وينتمي رومي فاليير إلى بلدة صغيرة في شرق فرنسا تعدادها لا يتخطى 16 ألف نسمة.

وكان رومي فاليير أحد فرق القسم الخامس الفرنسي حتى الموسم الماضي الذي شهد صعوده للقسم الرابع.

وحقق رومي فاليير هذا الإنجاز رغم احتلاله المركز 11 في مجموعته بدوري القسم الرابع الفرنسي، بعيدا للغاية عن أمل الصعود للقسم الثالث.

وبذلك يتأهل موناكو لمواجهة باريس سان جيرمان الذي أقصى مونبلييه يوم أمس بركلات الترجيح، في النهائي الذي يقام يوم 19 مايو الجاري على استاد دو فرانس بالعاصمة باريس.

ويعود موناكو لنهائي كأس فرنسا لأول مرة منذ عام 2010.

ويطمح موناكو لتحقيق لقبه السادس في تاريخه بكأس فرنسا، والأول منذ عام 1991.

رومي فاليير صعق الجميع وتقدّم بهدف رائع سجّله أليكسي بوجيه الذي يعمل في إحدى المدارس، بالدقيقة 20.

لكن موناكو عاد سريعا بهدف عكسي سجله أرتور بوزون في الدقيقة 27.

فريق الإمارة تقدّم لأول مرة في الدقيقة 32 بواسطة أوريليان تشواميني.

قبل أن يوسّع وسام بن يدر الفارق بهدفٍ ثالث في الدقيقة 55 بتمريرة من سيسك فابريجاس الذي عاد بنفسه وسجل الرابع في الدقيقة 78.

فيما اختتم الروسي أليكساندر جولوفين الخماسية بالدقيقة 81.