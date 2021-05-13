لإحداث المزيد من القهر لشالكه.. دورتموند يُدمر لايبزيج برباعية ويتوج بكأس ألمانيا

الخميس، 13 مايو 2021 - 22:42

كتب : FilGoal

لاعبو دورتموند يحتفلون بهدف هالاند في لايبزج

حقق بروسيا دورتموند فوزا كبيرا على حساب منافسه لايبزيج بأربعة أهداف لهدف ليتوج بكأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وأقيمت المباراة النهائية في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس.

افتتح جادون سانشو أهداف المباراة لصالح دورتموند في الدقيقة الخامسة.

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وأضاف إيرلينج هالانج الهدف الثاني لدورتموند بطريقة رائعة بعدما راوغ دايوت أوباميكانو ببراعة وأسطقه أرضا قبل أن يسدد في الشباك.

وعاد سانشو وسجل هدفا ثانيا له وثالثا لفريقه بطريقة جميلة بعدما راوغ مدافع لايبزيج ببراعة عقب انفراده هو وماركو رويس بالمرمى وحصوله على بينية ليسكنها الشباك.

وقلص دانييل أولمو النتيجة للايبزيج بهدف جاء في الدقيقة 71 من اللقاء.

لكن في الدقيقة 88 سجل هالاند هدفا جديدا له ورابعا لفريقه ليقتل اللقاء كليا ويؤكد تتويج دورتموند بالكأس.

وتعد هذه هي أول مرة يتوج فيها دورتموند بلقب الكأس منذ عام 2017.

وبشكل عام فهذه هي المرة الخامسة التي يظفر فيها أسود الفيستفاليا باللقب ليتساووا بذلك مع غريمه التقليدي شالكه.

وكان شالكه تأكد هبوطه من الدوري الألماني الموسم الجاري ليكون الموسم كارثي عليه مرة بسبب الكارثة ومرة بسبب مساواة دورتموند له في عدد ألقابه في الكأس.

فيما فشل لايبزيج في اقتناص لقب الكأس للمرة الأولى في تاريخه بعدما خسر النهائي الثاني له بعد عام 2019.

يذكر أن بايرن ميونيخ هو أكثر المتوجين باللقب بعشرين مرة يليه فيردر بريمن بست مرات ثم شالكه ودورتموند وإنتراخت فرانكفورت بخمس مرات لكل منهم.

بروسيا دورتموند لايبزيج كأس ألمانيا
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