قائمة الزمالك – غياب عبد الغني وعبد الله جمعة أمام إنبي

الخميس، 13 مايو 2021 - 22:11

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك قبل لقاء الأهلي في القمة

يستمر غياب عبد الله جمعة عن الزمالك أمام إنبي، فيما يغيب محمد عبد الغني مدافع الفريق عن القائمة.

أعلن باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمباراة إنبي.

قائمة الزمالك شهدت استمرار غياب عبد الله جمعة للإصابة، ومحمد أو جبل حارس الفريق رغم تعافيه من فيروس كورونا.

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من جهة أخرى، خرج محمد عبد الغني مدافع الفريق من قائمة الفريق للمباراة.

أحمد فتوح يغيب أيضا عن اللقاء للإيقاف بالإنذار الثالث، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" يغيب للإيقاف بقرار من اتحاد الكرة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع : حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي.

الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل.

ويلتقي الزمالك مع إنبي مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

في الدوري قائمة الزمالك الزمالك إنبي
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