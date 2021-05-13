نقطة تحبس الأنفاس.. إيبار يواصل القتال بتعادل متأخر أمام بيتيس

الخميس، 13 مايو 2021 - 21:58

كتب : FilGoal

إيبار - بيتيس

تعادل إيبار أمام ضيفه ريال بيتيس بهدفٍ لكل طرف في ملعب إيبوروا بالجولة 36 للدوري الإسباني.

بيتيس تقدّم مبكرا بواسطة أندريس جواردادو، لكن إيبار أدرك التعادل في الدقائق الأخيرة عن طريق سيرجي إنريك.

ليرفع بيتيس رصيده إلى 55 نقطة ويتقدّم للمركز السادس بفارق المواجهات المباشرة عن فياريال.

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وكان بيتيس في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة لضمان مشاركته رسميًا في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل، مهمة ستتأجل لآخر جولتين.

في المقابل، رفع إيبار رصيده إلى 30 نقطة في المركز 20 –الأخير-، بفارق المواجهات المباشرة عن إلتشي قبل الأخير.

ويبتعد إيبار الآن عن ويسكا صاحب المركز 17 في مناطق البقاء بـ3 نقاط.

ويتعادل إيبار وويسكا في المواجهات المباشرة، بينما يتفوّق ويسكا بهدف واحد في فارق الأهداف الإجمالي، مما سيجعل المنافسة نارية وغير مسبوقة لو وصل الفريقان إلى الجولة الأخيرة بنفس النقاط.

وواصل إيبار نتائجه المميزة في محاولة للهروب من الهبوط الأول في تاريخه، إذ حصد 7 نقاط في آخر 3 جولات بعد أن ظل 16 جولة متتالية دون فوز قبلها.

وأكمل بيتيس من جانبه 9 مباريات متتالية دون هزيمة ليقترب أكثر من العودة للبطولات الأوروبية.

لكن عقدة بيتيس في ملعب إيبوروا تواصلت بالدوري الإسباني الممتاز، إذ لم يفز عليه مطلقا، واكتفى بـ3 تعادلات و3 هزائم.

الصدام التكتيكي كان بين مدربين عجوزين مخضرمين هما الأكبر في الدوري الإسباني هذا الموسم: مانويل بيليجريني (67 عاما)، وخوسيه لويس منديليبار (60 عاما).

وافتتح بيتيس التسجيل مبكرا للغاية منذ الدقيقة الرابعة بتسديدة القائد جواردادو التي اصطدمت بـ ميجيل أتيينزا وسكنت الشباك.

ليسجل جواردادو أول هدف له منذ يناير 2018 بصناعة مكسيكي آخر هو دييجو لاينيز.

وبات بيتيس ثاني أكثر فريق تنوعًا في المسجلين بالدوري هذا الموسم بواقع 16 لاعبًا، خلف برشلونة الذي سجّل له 18 لاعبًا.

في الشوط الثاني هاجم إيبار بقوة ولم يرم المنديل، محاولا تجنب هبوط لم يتعرض له من قبل.

وكاد إيبار أن يدرك التعادل برأسية خوسيه ريسيو بالدقيقة 63، لكن كلاوديو برافو قام بتصدٍ إعجازي ومنع الهدف.

إيبار اقترب أكثر في الدقيقة 82 عندما سدد إدو إكسبوسيتو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

حتى أدرك إيبار التعادل أخيرا في الدقيقة 84 برأسية سيرجي إنريك بعد عرضية متقنة من روبيرتو كوريا.

ليُبقي إيبار على بصيص من أمل البقاء، ويرفض السقوط دون أن يرفع رأسه.

إيبار بيتيس في إسبانيا الدوري الإسباني
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