انتهت في إسبانيا - غرناطة (1) (4) ريال مدريد.. فوز مُقنع

يحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة في ملعب نويفو لوس كارمينيس بالجولة 36 للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.+93 كورتوا يتألق ويتصدى لانفراد سواريز

ق.86 إنقاذ خارق من كورتوا أمام تسديدة دومينجيس كينا

ق.77 خروج بنزيمة ودخول ماريانو دياز

ق.76 جووووووووووووول ريال مدريد يضيف الثالث بواسطة بنزيمة بعد خطأ قاتل من الحارس روي سيلفا في الخروج من مرماه

ق.75 جووووووووووووول ريال مدريد يسجل الثالث بواسطة أودريوزولا بعد عرضية هازارد

ق.71 جوووووووووووول مولينا يسجل الهدف الأول في متابعة لتسديدة لويس سواريز التي تصدى لها كورتوا

ق.68 دومينجوس كينا وأديان مارين يعوضا بويرتاس ويان إيتيكي

ق.67 لويس سواريز يهدر هدفا محققا أمام المرمى الخالي لـ ريال مدريد بعد عرضية سورو

ق.61 دخول هازارد وأسينسيو وإيسكو بدلا من رودريجو وفالفيردي وفينيسيوس

ق.58 تمريرة رائعة من مودريتش نحو فينيسيوس في المساحة الفارغة لكن البرازيلي يسدد في جسد الحارس روي سيلفا

ق.54 دخول لويس سواريز وألبيرتو سورو بدلا من داروين ماتشيس وفيدي بيكو

ق.46 تهديد سريع بعد 20 ثانية! تمريرة رائعة من بنزيمة نحو فالفيردي الذي أطلق قذيفة قوية مرت أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

دخول ألفارو أودريوزولا بدلا من مارفين بارك

نهاية الشوط الأول

ق.+46 جووووووووووول رودريجو يسجل الهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة

ق.45 فينيسيوس يهدر فرصة جديدة بعد أن فضّل التسديد بدلا من التمرير لـ بنزيمة لكن كرته تصل ضعيفة لـ بنزيمة

ق.33 هجمة مرتدة سريعة يقودها فالفيردي ويمرر إلى بنزيمة الذي يسدد برعونة خارج المرمى

ق.27 مارفين يهدر فرصة خطيرة بعد هروبه في ظهر الدفاع

ق.17 جوووووووووول مودريتش يسجل الأول لـ ريال مدريد بعد تمريرة رائعة من ميجيل جوتييريز

ق.14 عمل جماعي رائع من ريال مدريد! بنزيمة يمرر إلى رودريجو والأخير يرسل عرضية جميلة يقابلها الفرنسي برأسية قوية يتصدى لها روي سيلفا

ق.9 تسديدة يسارية من رودريجو تمر أعلى العارضة دون خطورة

بداية المباراة

9:30 مساءً: بداية المباراة بعد نصف ساعة