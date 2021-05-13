"الهداف التاريخي" لـ فياريال يدفع بلد الوليد إلى غرق محقق

الخميس، 13 مايو 2021 - 21:03

كتب : FilGoal

جيرارد مورينو - فياريال

فاز فياريال على مضيفه بلد الوليد بهدفين دون رد في ملعب خوسيه زوريّا، بالجولة 36 للدوري الإسباني.

وسجّل فياريال هدفيه في الشوط الثاني بواسطة جيرارد مورينو إيتيان كابوي.

ليرفع فياريال رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة عن ريال سوسيداد الخامس.

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ويتراجع فياريال إلى المركز السابع حال انتصار ريال بيتيس على إيبار في المباراة الجارية الآن.

ويحتاج فياريال إلى حصد نقطة وحيدة من مباراتيه الأخيرتين في الدوري الإسباني ليضمن المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقد يتأهل فياريال إلى دوري أبطال أوروبا حال فوزه على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي.

فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 31 نقطة في المركز 18، وتأزم موقفه أكثر في صراعه لتجنب الهبوط.

ويبتعد بلد الوليد عن المركز 17 الذي يشغله ويسكا بنقطتين، ويبدو سقوطه إلى الدرجة الثانية أقرب من أي وقتٍ مضى.

وأكمل بلد الوليد 10 مباريات متتالية دون فوز، تعادل خلالها 6 مرات وتلقى 4 هزائم.

ولم يحقق بلد الوليد إلا فوزين في آخر 23 جولة بالدوري الإسباني عموما.

الفريق المملوك للظاهرة رونالدو نازاريو كان في حاجة للفوز على فياريال حتى يغادر منطقة الهبوط، هدف لم يتحقق.

وكاد بلد الوليد أن يتقدّم في الدقيقة 59 بواسطة المغربي جواد الياميق الذي قاد انطلاقة عنترية رائعة أنهاها بتسديدة قوية تصدى لها سيرخيو أسينخو بأعجوبة.

ليأتي الرد من جيرارد مورينو الذي افتتح التسجيل لـ فياريال في الدقيقة 69 بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء.

ليرفع مورينو رصيده إلى 22 هدفا في المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، متجاوزا كريم بنزيمة صاحب الـ21 هدفا.

الأهم، أن مورينو بات الهداف التاريخي لـ فياريال في الدوري الإسباني الممتاز برصيد 55 هدفا، متجاوزا دييجو فورلان وجوزيبي روسي صاحبي الـ54 هدفا.

بلد الوليد لم يستسلم، وكاد أن يدرك التعادل بواسطة البرازيلي البديل ماركوس أندرادي في الدقيقة الأخيرة، لكن تسديدته علت العارضة بغرابة.

ليأتي الرد فوريا مرة أخرى، هذه المرة بواسطة الفرنسي كابوي الذي قتل اللقاء بتسديدة أرضية قوية، سجل من خلالها أول هدف له بقميص فياريال.

ويلعب بلد الوليد في الجولتين المقبلتين أمام ريال سوسيداد وأتليتكو مدريد، مما يزيد من صعوبة موقفه.

فياريال في إسبانيا الدوري الإسباني بلد الوليد
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