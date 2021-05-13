تشكيل ريال مدريد – مارفين وميجيل أساسيان أمام غرناطة

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة في الجولة 36 للدوري الإسباني.

ودفع زيدان بالشاب ميجيل جوتييريز كظهير أيسر كما كان متوقعا في ظل غياب فيرلان ميندي ومارسيلو.

فيما شارك الشاب الآخر مارفين بارك كظهير أيمن على حساب ألفارو أودريوزولا الموجود في القائمة.

وأبقى زيدان لاعبه توني كروس على مقاعد البدلاء، ودفع بالجناح البرازيلي رودريجو منذ البداية.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارفين بارك – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – ألفارو أودريوزولا – أنطونيو بلانكو – إيسكو – توني كروس – ماركو أسينسيو – إدين هازارد – ماريانو دياز

تشكيل غرناطة:

حراسة المرمى: روي سيلفا

الدفاع: ديميتري فولكيير – خيرمان سانشيز – دومينجوش دوارتي – كيني

الوسط: ماكسيم جونالون – يان إيتيكي – أنطونيو بويرتاس – داروين ماتشيس – فيدي بيكو

الهجوم: خورخي مولينا