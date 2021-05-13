انتهى نهائي كأس ألمانيا - دورتموند (4)-(1) لايبزج.. الأصفر والأسود بطلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ولايبزج في نهائي كأس ألمانيا.

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نهاية المباراة.. دورتموند بطلا لكأس ألمانيا

ق. 87 جوووول راااابع. هالاند يقتل المباراة.

ق. 74 تبديل جديد لدورتموند بدخول توماس ديلايني بدلا من محمود داوود.

ق. 71 أوووه البديل إيميل فورسبرج كاد يسجل الثاني للايبزج لكن كرته ترتد من القائم.

ق. 71 جووول أول والتقليص عن طريق داني أولمو.

ق. 62 تبديلان جديدان من لايبزج بدخول إيميل فورسبيرج وكورنارد لايمار بدلا من كيفيم كامبل ونوردي موكيلي.

ق. 46 أولى فرص لايبزج الخطرة عن طريق البديل كريستوفر نكونو لكن في القائم.

ق. 46 ثورجان هازارد يشارك بدلا من جودي بيلينجهام بصفوف دورتموند.

تبديلان مع بداية الشوط الثاني بدخول يوسف بولسين وكريستوفر نكونو بدلا من أليكساندر سورلوث وهوانج هي شان في صفول لايبزج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+2 جوووول ثااااالث عن طريق سانشو.

ق. 28 جووول ثاااني. إيرلينج هالاند يضيف الثاني لـ دورتموند.

ق. 5 جووول أول لدورتموند عن طريق جادون سانشو.

بداية المباراة