تقرير: تشيلسي مهتم بخدمات لوكاكو

تهتم إدارة نادي تشيلسي بالحصول على خدمات روميلو لوكاكو مهاجم إنتر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان تشيلسي

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" عن رغبة تشيلسي في استعادة لوكاكو من إنتر.

وأشار التقرير إلى أن ثمن الصفقة قد يصل لـ120 مليون يورو، إذا أراد تشيلسي الحصول على خدمات لوكاكو.

وقد يضطر إنتر لبيع بعض اللاعبين مع تخفيض راتب آخرين لتوفير غطاء مالي للنادي.

وسبق للوكاكو التواجد في صفوف تشيلسي منذ 2011 وحتى عام 2014، لكنه قضى أغلب أوقات هذه الفترة معارا لأندية وست بروميتش ألبيون وإيفرتون.

ولعب لوكاكو 42 مباراة هذا الموسم مع إنتر في كل المسابقات وسجل 28 وصنع 10.