تشكيل نهائي كأس ألمانيا – هالاند يقود هجوم دورتموند.. وأوباميكانو أساسي مع لايبزج

الخميس، 13 مايو 2021 - 20:00

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي

يقود إريلينج هالاند هجوم بوروسيا دورتموند أمام لايبزج، فيما يبدأ دايوت أوباميكانو في دفاع لايبزيج.

أعلن إدين تيرزك مدرب بوروسيا دورتموند، وجوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، تشكيلهما لنهائي كأس ألمانيا.

دورتموند يواجه لايبزج بعد قليل في نهائي كأس ألمانيا.

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تشكيل دورتموند شهد قيادة إيرلينج هالاند لخط الهجوم، فيما يبدأ رومان بوركي في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:

حارس: رومان بوركي.

الدفاع: رافائيل جويريرو – ماتس هوميلس – مانويل أكانجي – لوكاس بيتشيك.

الوسط: إيمري تشان – جودي بيلينجهام.

أمامهما: جادون سانشو – محمود داوود – ماركو رويس.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

في المقابل، يبدأ دايوت أوباميكانو كأساسي في دفاع لايبزيج.

وجاء تشكيل لايبزيج كالتالي:

حارس: بيتر جولاكسي.

الدفاع: مارسيل هالستنبرج – أوباميكانو – لوكاس كلوستيرمان.

الوسط: مارسيل سابيتزر – كيفين كامبل – نوردي موكيلي.

أمامهم: أمادو هايدرا – داني أولمو.

الهجوم: هوانج هي تشان – أليكساندر سورلوث.

لمشاهدة مباراة نهائي كأس ألمانيا مباشرة من هنا.

كأس ألمانيا دورتموند لايبزج
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