مران الزمالك – تدريبات في مجمع الصالات.. وتعليمات خاصة لأوباما

اختتم الزمالك استعداداته اليوم الخميس لملاقاة إنبي غدا الجمعة في الجولة 22 من الدوري المصري.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

جاء ذلك في إطار رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني في رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة إنبي.

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي طالبهم خلالها بمواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارة جدول الدوري.

كما منح أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للزمالك تعليمات خاصة ليوسف إبراهيم "أوباما" لتنفيذها خلال المران والمباريات المقبلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ45 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير مباراتين أقل من منافسه الذي خاض 21 لقاء.