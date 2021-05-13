لفض النزاع.. مباراة ملاكمة بين كونتي ولاوتارو في تدريب إنتر

الخميس، 13 مايو 2021 - 19:29

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - أنطونيو كونتي

شهد مران نادي إنتر اليوم الخميس، إقامة مباراة ملاكمة بين أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق ولاوتارو مارتينيز هداف النادي.

النزال جاء بعد المشادة التي حدثت بين كونتي ولاوتارو مارتينيز على هامش مباراة روما، أمس الأربعاء، والتي فاز بها إنتر بنتيجة 3-1.

ونشر حساب إنتر عبر "تويتر" مقطعا من النزال الذي شهد طابعا وديا بين كونتي ومارتينيز في حضور اللاعبين.

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ماذا حدث؟

لم يدفع كونتي بـ لاوتارو في التشكيل الأساسي ضد روما، لكنه حل بديلا في الدقيقة 36 لتعويض ألكسيس سانشيز المصاب.

لكن في الدقيقة في الدقيقة 77 قرر كونتي تبديل لاوتارو والدفع بـ أندريا بينامونتي.

هُنا غضب لاوتارو وقام بإلقاء قارورة مياه أثناء ذهابه لدكة البدلاء.

ليقول له كونتي "تأدب! لماذا تبدو غاضبا؟ عليك ألا تفعل هذا مجددا"، وذلك بحسب ما نشرته شبكة "سكاي" إيطاليا.

وكان إنتر قد حسم لقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي بشكل رسمي.

ولعب لاوتارو 46 مباراة مع إنتر وسجل 18 هدفا وصنع 9.

إنتر في إيطاليا
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