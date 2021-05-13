تقرير: ميسي قد ينتظر حسم مصيره مع برشلونة لما بعد كوبا أمريكا

الخميس، 13 مايو 2021 - 18:41

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

قد ينتظر ليونيل ميسي قائد برشلونة لما بعد مشاركة منتخب بلاده الأرجنتين في كوبا أمريكا لتحديد مصيره النهائي من البقاء مع البلوجرانا من عدمه.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من برشلونة فإن ميسي يرغب في الاستمرار مع برشلونة وأنه حال موافقته على العرض المقدم سيحصل على نصف راتبه لعامين مقبلين.

أما فارق الراتب الذي سيتم تقليصه فسيحصل عليه خلال فترة لعبه في أمريكا حيث سيعمل في الوقت ذاته سفيرا للنادي الإسباني لثلاث سنوات تالية.

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وأشار التقرير إلى أن ميسي رغم ذلك قد يؤجل قراره لما بعد مشاركته في كوبا أمريكا في ظل رغبته في معرفة تفاصيل مشروع برشلونة الرياضي والاقتصادي قبل توقيع العقود.

إذ أن ميسي يرغب في اللعب في أعلى مستوى وفي مشروع تنافسي ليشارك في كأس العالم 2022 في أفضل شكل ممكن.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا خلال الفترة الحالية.

ميسي برشلونة
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